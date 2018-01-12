Костин обсудил с президентом Анголы вопросы реструктуризации долга страны

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин и президент Анголы Жоао Лорес обсудили в ходе встречи вопросы реструктуризации текущего долга страны, а также участие ВТБ в организации международных займов, говорится в сообщении банка.

Соответствующие переговоры стороны провели в четверг, 11 января, в Анголе.

"Стороны обсудили участие ВТБ в организации международных заимствований для Анголы, вопросы реструктуризации текущего долга страны, а также перспективы кредитования банком важнейших отраслей ангольской экономики", — говорится в сообщении.

По словам Костина, группа ВТБ работает на ангольском рынке с 2006 года.