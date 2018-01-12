Минсельхоз заявил, что не предлагал повысить минимальную цену на коньяк

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ не выступало с предложением о повышении минимальной розничной цены на коньяк, сообщили журналистам в министерстве.

В пятницу газета "Известия" со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева сообщила, что МРЦ на коньяк может вырасти в 2018 году более чем на треть и составить 500 рублей за пол-литра.

"Минсельхоз России не выступал с предложениями повысить минимальную розничную цену на коньяк и не планирует инициировать такие поправки в дальнейшем. Эти вопросы не входят в полномочия ведомства", — сообщили в аграрном ведомстве.