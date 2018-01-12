КПРФ хочет узнать у правительства, что дало России членство в ВТО

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме вынесет на заседание ГД вопрос о поручении правительству дать официальную оценку итогам членства России во Всемирной торговой организации (ВТО), заявила в пятницу журналистам депутат от партии Вера Ганзя.

"Наша фракция вносит протокольное поручение, чтобы рассмотреть этот вопрос на заседании ГД и дать поручение правительству дать нам официальную оценку, что мы получили от ВТО", — сказала депутат.

На прошлой неделе стало известно, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. В России заявили о необоснованности претензий Евросоюза и подняли вопрос о выходе из ВТО, впоследствии Минэкономразвития сообщило, что РФ не рассматривает возможность ухода из организации, в ряды которой вступила в августе 2012 года.