Вертолеты Ми-171А2 доставили в Якутию для испытаний при низких температурах

ХАБАРОВСК, 12 янв – РИА Новости. Два новых вертолета Ми-171А2, изготовленных на Московском вертолетном заводе (входящего в холдинг "Вертолеты России") доставлены в Якутию, где пройдут летные испытания в условиях 50-градусных морозов, сообщается в пятницу на сайте правительства республики Саха (Якутия).

"На летные испытания в условиях экстремально низких температур в аэропорт "Якутск" прибыли два вертолета Ми-171А2 и один вертолет сопровождения. Их доставил Ан-124-100 "Руслан", самый грузоподъёмный в мире грузовой самолет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ми-171А2 – самая современная машина типа Ми-8, которая уже востребована иностранными и российскими заказчиками.

"Подтвердив возможность гарантированного использования вертолета при таких низких температурах, мы надеемся расширить круг потенциальных эксплуатантов, которые используют машины этого типа и рассматривают возможность обновления парка", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора АО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" Сергея Романенко.

Отмечается, что одна из задач команды Московского вертолетного завода за время пребывания в Якутске – проверить противообледенительную систему вертолета. Основным критерием специально разработанной испытательной программы является температура воздуха не выше 50 градусов мороза.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой глубокую модернизацию машин семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия.