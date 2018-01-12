МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент МТС Андрей Дубовсков, гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков и исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса "Вымпелкома" Александр Поповский выступили против повышения ставок на пользование радиочастотным спектром в РФ, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо топ-менеджеров, отправленное в декабре 2017 года премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Изложенные в документе предложения планируется рассмотреть на встрече руководства операторов с Дмитрием Медведевым, ссылается газета на двух источников в правительстве. Рост платы за радиочастотный спектр на 25% ориентировочно с первого квартала 2018 года заложен в закон о федеральном бюджете и проект приказа Минкомсвязи. По оценке Минфина, это принесет бюджету до 5 миллиардов рублей ежегодно. При этом основная нагрузка ляжет на крупнейших сотовых операторов, отмечает газета.

Рост ставок "не самый эффективный для отрасли механизм" увеличения доходов федерального бюджета, отмечается в письме Медведеву. В ближайшие три года на компании и так будет возложена существенная финансовая нагрузка в связи с "пакетом Яровой" и законом о безопасности критической информационной инфраструктуры, напоминают авторы письма.

Если добавить к этому рост ставок, "еще больше вырастает риск повышения стоимости услуг связи для конечных потребителей", говорится в письме. Вместо этого наполнение бюджета предлагается повысить за счет торгов на радиочастотный спектр. Такое решение помогло бы реализации программы "Цифровая экономика", например, сохранив условия для инвестирования в подключение к ШПД медучреждений, отмечают операторы.

Государство еще проводит торги на частоты для уже использующейся технологии 4G LTE, до конца второго квартала они должны пройти в Ненецком и Чукотском автономных округах, Чечне, Ингушетии и Якутии. Как пояснил газете представитель МТС, в письме речь идет не о предстоящих аукционах, а в целом о предпочтительности использования "уже апробированного и более эффективного механизма поступления средств в бюджет".

В частности, по мнению "Мегафона", серьезные средства в бюджет могли бы принести аукционы на частоты для развития 5G. Но Минкомсвязь считает, что такие торги пока невозможны. По данным представителя министерства, вопрос выделения частот для 5G пока находится в стадии исследований на международном уровне, а без их результатов распределять частоты нельзя, пишет издание.