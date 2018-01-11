Путин об экономической ситуации в стране: расслабляться не надо

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Последние макроэкономические показатели, в том числе рост ВВП на 1,6%, инвестиций на 4,2% и инфляция в 2,5%, внушают оптимизм и являются хорошей базой для дальнейшего развития экономики России, но расслабляться нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент не уточнил, идет ли речь о показателях по итогам 2017 года. На данный момент опубликованы лишь данные об инфляции за прошедший год, которая составила исторический минимум в 2,5%. По предварительной оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ за январь-ноябрь составлял 1,4%.

"Да, действительно, нам нужно сохранить набранный темп в экономике. Но все-таки у нас 1,6% рост ВВП, 2,5% — рост сельского хозяйства сохраняется, у нас 1,5% только дефицит бюджета, в прошлом году был в два раза больше, даже больше, чем в два раза. У нас 2,5% инфляция — чего в истории страны вообще не было, просто не было никогда. И все это говорит об очень хорошей фундаментальной основе. 4,2% — рост прямых инвестиций", — сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств.

Такая динамика инвестиций при увеличении ВВП на 1,6% означает, что задел для дальнейшего роста уже создан, отметил президент. При этом безработица в РФ находится на минимальном уровне, что тоже внушает оптимизм.

"Настроение должно быть хорошее, но оно не должно нас, конечно, расслаблять. Мы должны понимать, что многое должны еще сделать. Такие темпы роста нас, конечно, не устраивают", — добавил Путин.