На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" началось строительство первого завода

ЛИПЕЦК, 11 января — РИА Новости. Строительство нового завода по производству средств защиты растений началось на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", инвестором выступает ООО "Шанс Энтерпрайз", которая вложит в импортозамещающий проект 3,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Компания приступила к строительству на Елецкой промышленной площадке особой экономической зоны "Липецк" завода по производству средств защиты растений. Планируемый объем производства — 50 тысяч тонн. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что благодаря этому проекту будет создано 132 рабочих места.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день ОЭЗ "Липецк" занимает лидирующую позицию в первом национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России благодаря динамичному развитию инфраструктуры и привлечению новых инвесторов. В настоящее время ОЭЗ "Липецк" состоит из Грязинской площадки (чуть более тысячи гектаров) и развивающейся Елецкой площадки на 1,3 тысячи гектаров. На территории ОЭЗ "Липецк" зарегистрировано 52 компании резидентов из 16 стран мира. В 2017 года статус резидента получили семь новых компаний. Введены в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 21 предприятие резидентов, из них семь заводов введены в эксплуатацию в 2017 году.

"Мы в регионе дорожим доверием инвесторов и стараемся создавать максимально благоприятный деловой климат", — прокомментировал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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