На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" началось строительство первого завода

ЛИПЕЦК, 11 января — РИА Новости. Строительство нового завода по производству средств защиты растений началось на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", инвестором выступает ООО "Шанс Энтерпрайз", которая вложит в импортозамещающий проект 3,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.
"Компания приступила к строительству на Елецкой промышленной площадке особой экономической зоны "Липецк" завода по производству средств защиты растений. Планируемый объем производства — 50 тысяч тонн. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что благодаря этому проекту будет создано 132 рабочих места.
"Мы в регионе дорожим доверием инвесторов и стараемся создавать максимально благоприятный деловой климат", — прокомментировал РИА Новости глава региона Олег Королев.