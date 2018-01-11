МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предлагает вернуть авторам законопроект, который предполагает выход России из Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку одновременно с ним не были представлены все необходимые документы.

Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ, признает утратившим силу закон от 2012 года "О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года".

Однако одновременно с законопроектом не были представлены заверенная копия официального текста договора, обоснование целесообразности и оценка возможных финансово-экономических и иных последствий его принятия, как этого требует закон "О международных договорах РФ", пояснили в комитете.

Против принятия законопроекта уже выступило правительство РФ, считая, что сделанные его авторами выводы в отношении прав и обязательств РФ при вступлении в ВТО сделаны "на основе некорректных исходных данных". В заключении кабмина отмечается, что правила ВТО не запрещают прямую постоянную поддержку производителей, и эта помощь может оказываться как прямыми, так и косвенными методами. Правила также не обязывают Россию выравнивать тарифы на услуги естественных монополий по сравнению с другими членами ВТО.

Кабмин напоминает, что позитивным эффектом присоединения России к ВТО стала отмена ее торговыми партнерами ряда ограничительных мер в отношении российской металлопродукции и автоперевозчиков. С присоединением к ВТО РФ получила инструмент защиты интересов своих производителей. В случае принятия данного законопроекта "преимущества от членства России в ВТО будут потеряны", а существующие уступки членов ВТО (режим наибольшего благоприятствования, запрет применения количественных ограничений и запрещенных субсидий, свобода транзита, правила транспарентности) — отменены.

Кроме того, в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нормы ВТО, как и обязательства членов ЕАЭС в ВТО, являются частью правовой системы этого союза. Казахстан в соответствии со своими тарифными обязательствами в ВТО до окончания переходных периодов применяет более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по 3,5 тысячи тарифных линий. В связи с этим, даже в случае гипотетического выхода из ВТО, РФ будет связана обязательствами своего партнера по ЕАЭС. Потери бюджета РФ в этом случае составят примерно 4,1 миллиарда долларов, допускает правительство.