ГК "Везет" предоставила ФАС данные о ценах перед Новым годом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Группа компаний "Везет", один из крупнейших такси-агрегаторов в РФ, уже предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) информацию о ценообразовании в преддверии Нового года, сообщил РИА Новости директор по корпоративным отношениям ГК "Везет" Александр Костиков.

Ранее в четверг начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев заявил, что ведомство к середине следующей недели ожидает от крупнейших агрегаторов такси в РФ информацию о формировании цен на поездки перед Новым годом. Тогда граждане жаловались в соцсетях, что цены на такси в РФ значительно завышаются такси-агрегаторами — в 2-3 раза.

"Да", — сказал Костиков, отвечая на вопрос, предоставила ли компания запрашиваемую службой информацию.

Среди проверяемых агрегаторов в ФАС называли, в частности, Uber, Gett, "Яндекс.Такси", RuTaxi. И в Uber, и в "Яндекс.Такси" рассказывали РИА Новости, что стоимость поездки в их системах в праздничный период обычно увеличивается из-за повышенного спроса, при котором автоматически включается повышающий коэффициент для привлечения большего количества водителей.

Группа компаний "Везет" была создана в мае 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами "Сатурн" и RedTaxi) и Rutaxi (бренды "Лидер" и "Везет"). Компания работает более чем в 100 городах России, а также в Казахстане и Чехии.