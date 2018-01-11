В Ираке рассчитывают на российские инвестиции в послевоенную экономику

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Ирака видят возможность активной роли российских компаний в плане инвестирования в восстановление страны после войны с ИГ*, сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси.

"Россия — важное государство в международном сообществе и имеет активную роль в подготовке восстановления стабильности и поддержке усилий иракского правительства по реконструкции. Российские компании также могут помочь в инвестиционном процессе на иракском рынке", — сказал аль-Хадиси.

Он отметил, что компании РФ могли бы принять участие в конференции спонсоров Ирака, которая должна состояться 12-14 февраля в Кувейте. По его словам, Ирак координировался с Кувейтом по поводу участников, но приглашения рассылает последний как страна-организатор.

"Все российские компании в сфере энергетики, транспорта, электроэнергии, промышленности, жилья, водных ресурсов могли бы сыграть активную, важную и основную роль в этой конференции", — подчеркнул представитель правительства Ирака.

*Террористическая организация, запрещена в России