ФАС заподозрила производителей автозапчастей в картельном сговоре

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба заподозрила производителей автозапчастей в картельном сговоре, заявил на пресс-конференции начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

При этом проверка рынка еще не завершилась, ФАС запросила информацию у нескольких десятков компаний.

"Документы мы изучаем и обрабатываем", — отметил Тенишев.

ФАС начала проверку рынка летом 2017 года. По словам Тенишева, ведомство планирует возбудить первое антимонопольное дело к марту.

"Все предпосылки для этого есть. Признаки картеля мы видим", — заверил он.

Замглавы службы Андрей Цариковский назвал подобные проверки эффективным примером международной кооперации. Ведомство сотрудничает с коллегами из стран Евразийского союза и БРИКС. Так, ФАС изучила опыт ЮАР, где были аналогичные случаи картелей на рынке автозапчастей.