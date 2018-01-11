Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 30%

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские рыбаки с начала 2018 года по состоянию на 10 января выловили 86,3 тысячи тонн рыбы, что на 30% больше уровня аналогичного периода 2017 года, говорится в сообщении Росрыболовства.
Вылов в Западном бассейне увеличился в 1,7 раза и составил 1,2 тысячи тонн, в Азово-Черноморском бассейне — более чем вдвое, до 700 тонн. В то же время промысел в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 7,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 27,5%.
Ведомство также сообщает, что замглавы Росрыболовства Петр Савчук провел совещание с территориальными управлениями, на котором обсуждался, в частности, ход путины в Охотском море, которая стартовала на Дальнем Востоке: вылов минтая превысил 46 тысяч тонн, тихоокеанской сельди — 10 тысяч тонн. Ледовая обстановка в Охотском море благоприятствует промыслу, аварийных вызовов по состоянию на 10 января нет.
Вылов российских рыбаков по итогам 2017 года увеличился на 2% по сравнению с показателем предыдущего года и составил 4,8 миллиона тонн. Объем вылова прошлого года стал рекордным за последние 25 лет.