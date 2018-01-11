"Ростех" и Siemens объявили о создании диагностических лабораторий

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. "Ростех" и Siemens создадут в 10 регионах России диагностические лаборатории, инвестиции госкорпорации в проект на первом этапе составят 4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Согласно соглашению, подписанному между сторонами, Siemens будет поставлять оборудование для лабораторий, которые будут осуществлять целый спектр исследований, прежде всего в сфере биоматериалов.

"В перспективе 2-3 лет возможна локализация производства медицинского оборудования Siemens в России на базе предприятий электронного кластера "Ростеха", — сообщили в госкорпорации.

Правительство РФ реализует программу импортозамещения в медицинском оборудовании. В частности, существует целый перечень медицинских изделий, в отношении которых действуют ограничения допуска при закупках для государственных и муниципальных нужд.

Перечень запрещенных для госзакупок иностранных медицинских изделий был утвержден постановлением правительства от 5 февраля 2015 года. Согласно документу, заявки на поставки иностранных медицинских изделий должны отклоняться, если существуют минимум два поставщика аналогичных изделий из России, Армении, Белоруссии или Казахстана.