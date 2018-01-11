Глава Калужской области рассказал о контроле над расходами регионов

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Один из наиболее эффективных российских губернаторов глава Калужской области Анатолий Артамонов считает, что регионам нужно привыкать жить в условиях, когда федеральный центр устанавливает жесткие правила менеджмента региональных финансов.

"В любом государстве должна быть определенная строгость в расходовании бюджетных средств. И могу сказать, что в России пока еще не самая строгая система контроля со стороны федерального центра. То, что сейчас происходит, в принципе, не так уж плохо, и нужно привыкать в этих условиях жить", — заявил Артамонов в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что закредитованность регионов бывает разной, и одно дело, когда заимствования направлялись на развитие, другое – когда шли на осуществление задач, не являющихся первоочередными.

"Министерство финансов будет контролировать эту работу, в том числе через модельные бюджеты, и это нормально. По крайней мере, я думаю, не будет такого нарастания кредитов, особенно в коммерческих банках", — сказал глава региона.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина запущена программа реструктуризации кредитов регионов, имеющих большой уровень долга. Она рассчитана как минимум на 7 лет, а участвующие в ней субъекты РФ получают рассрочку по кредитам из федерального бюджета, выплачивая по 5% долга в год.

Путин, выступая в конце декабря на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, призвал регионы, участвующие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, не набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами, которые нужно тратить на оздоровление финансовой системы. Он поручил соответствующим министерствам и ведомствам регулярно докладывать ему о том, как идет работа по оздоровлению финансов в регионах РФ.

Минфин в регионах, где уровень долга в 2018 году будет "зашкаливать", намерен ввести казначейское сопровождение, то есть финансовое управление этих регионов, по сути, перейдёт в федеральный центр.

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