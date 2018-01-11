МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, возглавляющий регион с 2000 года, посоветовал главам субъектов РФ искать изюминку, чтобы привлекать инвесторов на свою территорию.

"Каждый регион должен находить возможность наращивать свой налоговый потенциал. Все регионы разные, это понятно. Но вместе с тем надо все-таки находить свою изюминку, чтобы привлекать инвесторов, чтобы создавать производства и потом от этих предприятий получать налоговые поступления. А просто рассчитывать на то, что государство будет содержать какую-то территорию, – это неправильно", — сказал Артамонов в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что регионам, которые находятся в сложных климатических условиях или географически удалены от транспортных коммуникаций, необходимо помогать.

Артамонов напомнил, что в конце декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов, сказал, что правительство в 2018 году должно принять стратегию долгосрочного пространственного развития страны, в которой определит конкурентные преимущества и точки роста для каждого субъекта РФ, их экономическую специализацию в межрегиональных и международных кооперационных связях.

"Он прав, это давно надо было сделать. Мы должны понимать, в какой точке нашего государства какие существуют потребности и возможности, где какие производства необходимо размещать", — сказал Артамонов.

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