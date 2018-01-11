Власти Китая опровергли сообщения о планах сократить выкуп гособлигаций США

ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Государственное управление по валютному контролю КНР назвало недостоверными сообщения СМИ о планах Китая сократить объем выкупа казначейских облигаций США.
"Мы узнали об этом сообщений СМИ. Мы исходим из того, что в этом сообщении цитировали недостоверный источник, или, возможно, это ложная новость", — говорится на сайте ведомства.
В среду после появления сообщений о возможном сокращении выкупа гособлигаций США Китаем курс доллара снизился к мировым валютам, также снизились основные фондовые индексы США и АТР.