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Экономика

Эксперты рассказали, как обеспечить права инвесторов в ходе ICO

03:3911.01.2018
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© Fotolia / prima91Биткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рост популярности ICO (первичное публичное размещение токенов) в России и отсутствие законодательной базы в этой сфере вызвали дискуссии об ответственности участников ICO. Эксперты рассказали РИА Новости, как законодательно можно обеспечить безопасность и права инвесторов и какие требования необходимо вводить для организаторов размещения токенов.

Электронная доска, показывающаяй обменные курсы различных криптовалют, включая биткойн при обмене криптовалют в Сеуле, Южная Корея. 13 декабря 2017
© REUTERS
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ICO (Initial Coin Offering) в РФ официально не регулируется, но несмотря на это Россия, по данным EY, в 2017 году оказалась в тройке лидеров по объему привлеченных в рамках ICO средств.

Первичное размещение цифровых монет проводят компании, которые хотят привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного публичного размещения акций), вместо акций они выпускают так называемые цифровые "токены" (монеты). В ICO можно вкладывать от нескольких центов. Таким образом, инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе.

В декабре Минфин и ЦБ РФ представили законопроект о регулировании использования цифровых технологий в финансовой сфере, в основном он касается ICO. Финальный вариант законопроекта, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

Как отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, проект поможет сделать процесс инвестирования через ICО более прозрачным. По ее словам, регулятор совместно с Минфином намерен уточнить права и обязанности сторон при проведении ICO. Так, компания, которая осуществляла ICO, будет нести ответственность перед инвесторами, у которых она берет деньги.

Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Полноценная отчетность

Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук полагает, что компании-организаторы ICО должны отвечать трем основным требованиям-обязательствам перед инвесторами по проведению ICO.

"Компания должна публиковать свою отчетность по какому-либо стандарту, определенному сообществом инвесторов и регуляторов. Инвесторы должны знать, каковы расходы и доходы компании. Компания должна публиковать и регулярно обновлять roadmap (дорожную карту) и отчитываться о ее исполнении (или о причинах, мешающих ее исполнить). То же самое касается и команды: должны публиковаться достоверные данные о ее членах. Компания должна своевременно начислять токены по цене, заявленной в ICO, и осуществлять прочие обязательства по выпуску токенов и их дистрибуции. Функционал токенов должен соответствовать заявленному", — считает он.

По его словам, чтобы подобные требования исполнялись, проекты должны проходить "гигиенические требования" ICO. Среди них Мацук выделяет юридическую регистрацию, наличие у команды необходимой квалификации, аудит смарт-контакта доверенными лицами или организациями, меры по защите системы, обеспечение работающей системы регистрации заявок и платежей. После проведения ICO компания, по его словам, должна "систематически рапортовать о своем статусе в некой унифицированной форме, информация в которой либо заверена аудитором, либо как-то подтверждается фактически".

Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Если не выполняется какой-то из пунктов, компания и ее команда привлекается к ответственности — административной или уголовной. Как это сделать — отдельный вопрос; возможно, будет какой-то отдельный регулирующий орган или комитет", — добавил Мацук.

Аналогичного мнения придерживается и член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин. "Задача в том, чтобы максимально защитить инвестора, при этом, не создавая лишних преград самим проектам. С моей точки зрения, в рамках ICO надо уходить от идеологии краудфандинга — когда любой желающий взамен своих фиатных денег получает токены и остается с надеждой, что получит обещанное. Я считаю, что сами организаторы должны нести финансовую ответственность перед инвесторами. Например, изначально доля в проекте самих фаундеров или тех структур, которые заявлены как партнеры, должна быть не менее, скажем, 10% от суммы, которую планируется собрать", — отмечает он.

Межународный опыт

Мацук также отметил, что российским властям стоит обратить внимание на опыт зарубежных коллег в вопросе регулирования ICO. "Очевидно, что в отрасль должны прийти стандарты в той или иной форме, лучше — международные", — считает он.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев также считает, что в российском законодательстве по регулированию процесса проведения ICO стоит учесть международный опыт. "Ответственность может быть реализована по аналогии с тем, как это сейчас осуществляется в США в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Компания должна иметь регистрацию в соответствующих органах. Инвесторы в случае возникновения спорных ситуаций могут обратиться в суд", — полагает он.

Смарт-контракты

Обозреватель-экономист Максим Блант, в свою очередь, отметил, что защиту инвесторов можно обеспечить за счет смарт-контрактов.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cмарт-контракт (умный контракт) — это алгоритм, построенный на технологии блокчейн. Это значит, что введенные в него данные не могут изменяться. В алгоритме подробно описываются действия, при выполнении которых стороны могут обмениваться денежными средствами и активами. Смарт-контракты позволяют избавиться от посредников в виде банков, юристов, нотариусов, а процесс выполнения сделки виден всем ее участникам. В качестве финансового инструмента используется криптовалюта.

"Система смарт-контрактов именно в этом направлении и развивается, и новая схема, предложенная (основателем платформы Etherium — ред.) Виталиком Бутериным, которая совмещает элементы DAO и ICO, именно про это", — рассказал он.

По словам Бланта, полноценно регулировать процесс ICO властям не удастся, да и не нужно. "Это не дело ЦБ или какого-то любого другого регулятора. Команда проекта предлагает условия, прописывает самостоятельно гарантии для инвесторов, которые реализуются автоматически при помощи смарт-контрактов. Если инвесторов это удовлетворяет, они дают денег… В идеале тут нет места государству, закону, регулированию, потому что законодатель всегда будет на шаг-два отставать", — считает он.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
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Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова отметила, что за принятием закона последуют разъяснения и нормативные документы ЦБ, более подробно прописывающие процедуру проведения ICO и механизмы ответственности, чтобы избежать мошенничества в этой сфере.

"С одной стороны, это правильная постановка вопроса – ведь ICO это сравнительно новый инструмент привлечения финансирования, и им могут воспользоваться мошенники. С другой стороны, недоумение вызывает тот факт, что процедуру ICO, которая, в отличие от IPO и размещений других эмиссионных ценных бумаг, является простой, демократичной и не такой затратной, как, например, IPO, хотят усложнить и сделать более громоздкой и бюрократической", — рассказала она.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
CC0 / vjkombajn /
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"Например, если лицу, проводящему ICO, когда-либо придется регистрировать в ЦБ некий аналог проспекта ценных бумаг, то процедура размещения криптовалют очень затянется по срокам и будет менее привлекательным способом привлечения финансирования, чем раньше. И это очень вероятно, потому что для инвестора вложения в новые финансовые инструменты, которые только что вышли на рынок, это всегда повышенный риск. Соответственно, инвестору проще приобрести тот же биткоин, Ripple или Bitcoin Cash, которые уже имеют историю торгов и доказали инвесторам, что способны приносить им значительные прибыли", — пояснила она.

При этом эксперт считает, что требования предупреждать о высоких инвестиционных рисках проекта необходимы. "Такие формы регулирования как, например, требования указывать в каких-либо предоставляемых инвесторам материалах по ICO и размещаемому на нем финансовому инструменту, что этот инструмент является инвестицией повышенного риска, вполне, на наш взгляд, оправданы", — сообщила она.

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