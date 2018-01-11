МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Серьезным шагом в региональном развитии стало бы создание в России дотируемую из федерального и региональных бюджетов авиакомпанию для осуществления межрегиональных перевозок в России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
По его словам, бюджет межрегиональных перевозок на всю страну может составить около 25 миллиардов рублей в год.
"В структуре наших расходов это относительно небольшие деньги, затратив которые можно было бы поставить межрегиональную авиацию на крыло. И люди сказали бы нам спасибо", — добавил глава региона.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.