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Экономика

В полный рост: на чем Россия выехала из кризиса

08:0011.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБуровая вышка и газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформыБуровая вышка и газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Марат Селезнев. Экономический кризис остался позади — темпы роста ВВП России в новом году приблизятся к двум процентам, считают во Всемирном банке. Фундаментом очередного периода стабильности снова является нефть. За последние полгода она значительно выросла в цене, что оказало экономике серьезную поддержку. Дальнейшее ускорение будет мало зависеть от стоимости сырья, уверены эксперты. Для качественного роста потребуется последовательная реализация структурных реформ.  

Обогнали рецессию 

Экономика России будет расти быстрее, чем ожидалось. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Всемирного банка: в 2018 году ВВП увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 1,8. Ранее организация предсказывала рост на 1,4 процента ежегодно.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Во Всемирном банке считают, что российская экономика выиграла в основном благодаря дорожающему сырью. Действительно, нефть эталонной марки Brent с июня прошлого года неуклонно растет в цене. В июне баррель североморской смеси стоил 46,78 доллара, в конце декабря — уже 66,87 доллара. За шесть месяцев он подорожал почти на 43 процента. Положительную экономическую динамику также поддержит общая благоприятная ситуация в мире — увеличение объемов торговли и инвестиций, отмечают эксперты банка.

Их ожидания в целом совпадают с официальной позицией российских властей. В базовый сценарий Минэкономразвития заложен рост чуть выше двух процентов вплоть до 2020 года. Прогноз ЦБ на 2018-й — плюс 1,5-2 процента. 

"Можно уверенно говорить об окончании кризиса, который был наиболее ощутимым с 1998 года. Рубль обесценился примерно вдвое, а фондовый рынок до сих пор находится под давлением. Тем не менее экономика страны преодолела шок, стала более диверсифицированной. Вклад некоторых несырьевых отраслей, например сельского хозяйства, теперь объективно выше", — комментирует Андрей Хохрин из инвестиционной компании "Церих Кэпитал Менеджмент".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг ОПЕК
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ОПЕК

И Минэкономразвития, и ЦБ в своих прогнозах учитывают нефтяной фактор, а именно продление глобальной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Картель и несколько независимых стран-производителей, включая Россию, договорились соблюдать условия соглашения как минимум до конца 2018 года.  

Баррель стабильности 

Текущие цены на нефть поддерживают позитивные прогнозы различных организаций и ведомств относительно развития экономики России. Марка Brent встретила новый год небольшим рекордом. Ее стоимость впервые с 2015-го поднялась до 68 долларов за баррель. Десятого января она преодолела отметку в 69 долларов после публикации данных Американского института нефти о снижении запасов в США до 414,3 миллиона баррелей. За неделю они упали на 11,2 миллиона бочек — это тоже рекорд: так быстро американские запасы не уменьшались с сентября 2016 года.

Сделка ОПЕК+ сдерживает предложение на сырьевом рынке. С другой стороны, спрос на углеводороды растет. Таким образом, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств можно ожидать, что цена барреля в 2018 году поможет устойчивому росту российской экономики.

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США

"Пока поддержку ценам оказывает фактор более холодной зимы в Европе и США. С середины февраля рынок нефти также получит сезонную поддержку от роста спроса в преддверии весны-лета", — поясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его мнению, средняя стоимость барреля в 2018 году составит 65 долларов. При этом эксперт допускает, что нефтяные цены останутся волатильными — они могут временно опускаться ниже уровня 60 долларов и подниматься выше 70 долларов. 

Медленно, но верно

В 2018-м ВВП России выйдет на траекторию стабильного роста. В то же время превысить темпы увеличения мировой экономики — 3-4 процента в год — пока трудно. Еще сложнее будет соперничать с такими развивающимися странами, как Китай и Индия. Российская экономика успешно адаптировалась к валютным шокам, победила двузначную инфляцию. Продолжает развиваться собственное производство. Но для качественного ускорения потребуется нечто большее, чем дорожающая нефть.

Добыча нефти на Ближнем Востоке. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефть растет в цене в ожидании статистики Минэнерго США по запасам

Консервация текущей экономической политики и отказ от реформ ограничат динамику ВВП 2-2,5 процента в год даже при дорогой нефти, отмечает Владимир Тихомиров.

Экономические преобразования включают в себя, в том числе, и дальнейшее улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, балансировку пенсионной и банковской систем, поддержку недобывающих секторов промышленности. Они позволят высвободить внутренние ресурсы экономики и улучшить ситуацию.

"Если реформы проведут, то можно ожидать постепенного ускорения темпов роста до 3-5 процентов в течение 2-3 лет", — заключает Тихомиров.

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Владислав Зимин
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