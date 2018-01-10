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Экономика

Цифровая лихорадка: зачем компании выпускают собственные криптовалюты

19:5610.01.2018
(обновлено: 20:12 10.01.2018)
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© REUTERSЭлектронная доска, показывающаяй обменные курсы различных криптовалют, включая биткойн при обмене криптовалют в Сеуле, Южная Корея. 13 декабря 2017Электронная доска, показывающаяй обменные курсы различных криптовалют, включая биткойн при обмене криптовалют в Сеуле, Южная Корея. 13 декабря 2017
© REUTERS

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Цена самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — упала ниже 14 тысяч долларов на фоне растущего интереса инвесторов к альтернативным цифровым деньгам. Их выпуском займутся компании Kodak и Telegram, к  криптотехнологиям приобщаются крупнейшие мировые банки и отдельные государства. В этой ситуации частные инвесторы теряются в цифровом многообразии новой экономики, а эксперты предупреждают о серьезных рисках вложений в электронные деньги. О переменчивой ситуации на рынке и будущем частных денег — в материале РИА Новости.

Крипта для фотографов

Заявление Kodak о запуске собственной криптовалюты для фотографов, получившей название KodakCoin, и своей блокчейн-платформы привлекло внимание участников биржевых торгов. В результате акции американской компании резко подорожали — почти на 120 процентов.

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоРабота биржи криптовалют Quoine в Токио
© РИА Новости / Иван Захарченко
Работа биржи криптовалют Quoine в Токио

Развитие криптотехнологий привело к возникновению новой системы экономических отношений — организации, производящие продукт, вводят и свои системы частных денег. "Эти системы базируются на блокчейне и позволяют обеспечить не только лояльность клиентов, но и увеличить объем продаваемых услуг", — сказал в беседе с РИА Новости президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Выпуск токенов и цифровых монет частными корпорациями продиктован не столько стремлением создать новых конкурентов биткоину. Kodak, в частности, явно преследует цель сформировать и сообщество лояльных пользователей, подсадив их на платные сервисы компании, отмечает доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

"Создана площадка, на которой профессиональные фотографы и любители могут продавать права на использование своих фотографий. Чтобы обеспечить защиту авторских прав, возможность анонимного владения и приобретения фотографий, внедрена блокчейн-технология умных контрактов", — пояснил он.

Каждому по валюте

Идея заставить блокчейн работать в интересах развития бизнеса, кажется, прочно овладела умами предпринимателей. Например, компания Telegram объявила о планах провести ICO (первичное размещение токенов — процесс, напоминающий размещение акций на бирже и краудфандинг) для запуска собственной криптовалюты. Основатель Facebook Марк Цукерберг также заявил, что собирается заняться блокчейном.

Интерес к теме проявляют и киты финансового рынка. Десять крупнейших банков планеты, среди которых Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce и HSBC, совместно создают цифровую валюту. Ожидается, что она будет запущена в 2018 году, ее планируют использовать для расчетов между участниками системы.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона

Государства тоже включаются в этот процесс. Осенью прошлого года стало известно, что Китай намерен выпустить криптоюань, а Россия — крипторубль. Уже в 2018 году резидент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск El Petro — криптовалюты, обеспеченной нефтью. Впрочем, парламент  страны не одобрил запуск цифрового "печатного станка".

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Операция — регистрация: добытчиков криптовалют обложат налогами

Количество виртуальных валют продолжает расти. И проекты эти неравноценны. С одной стороны, есть знакомые инвесторам биткоины, Bitcoin Cash, эфир, Ripple, Litecoin. С другой — шуточные криптовалюты вроде Trumpcoin, который призван сделать "цифровые деньги снова великими", или же узкоспециализированные инструменты для определенной категории пользователей, например OneGramCoin для мусульман или Bitcoen для иудеев.

Все это порождает хаос на новом и быстро растущем рынке, интерес к которому со стороны спекулянтов только увеличивается. Отсутствие четкого регулирования также ведет к росту неопределенности. В конечном счете рынок электронных денег рискует столкнуться с проблемой пузырей и дальнейшим исходом спекулятивного капитала.

Забежать в последний вагон

Сейчас  про биткоин знают практически все, но многие сомневаются в его дальнейшем взрывном росте. "Последним вагоном" для легкой наживы кажутся множественные альтернативные криптовалюты.

Они отличаются крайней волатильностью, поэтому незадачливые инвесторы рискуют потерять свои вложения. Впрочем, выпуск собственных цифровых денег корпорациями, которые функционируют успешно, теми же Telegram или Kodak, вполне может стать положительным и добросовестным примером работы на новом рынке.

Основатель Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AP Photo / Steven Senne
Цукерберг заявил о возможном использовании криптовалют в сервисах Facebook

Вместе с тем эксперты постоянно напоминают, что выпуски токенов, проведение ICO, эмиссия собственных цифровых денег связаны с большим риском для тех, кто решит инвестировать свои средства.

"Важно помнить, что львиная доля этого роста — спекулятивный капитал. А значит, когда спекулянты решат зафиксировать прибыли, капитал начнет утекать. Сколько останется реальных инвестиций людей, заинтересованных в успехе той или иной компании, неизвестно", — заключает Евгений Ицаков.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Завтра я тоже свою криптовалюту выпущу на квашеную капусту - закуськойн )) Брокеры у ларька уже одобрили.
20:38
10.01.2018
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