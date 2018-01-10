Путин попросил представить к февралю проект нового моста в Твери

ТВЕРЬ, 10 янв — РИА Новости. Предложения по проектной документации строительства дополнительного моста через Волгу должны быть представлены в феврале этого года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как сказал Путин в ходе общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода, в апреле прошлого года Минтрансу были даны соответствующие правительственные поручения. "И они, исполняя это поручение, в феврале этого года должны выдать уже предложения по проектно-сметной документации. Тогда будет понятно, сколько он стоит, и сколько времени займет строительство", — сказал Путин.

Он отметил, что по предварительным оценкам, мост будет стоить свыше 10 миллиардов рублей.

В апреле правительство Тверской области сообщало, что федеральный бюджет планирует выделить в течение 3 лет на строительство моста через Волгу 8,2 миллиарда рублей, а остальные 2 миллиарда предстоит найти региону.

Путин не согласился с тем, что решать этот вопрос нужно "потихоньку-помаленьку". "Помаленьку, вот так в Советском Союзе строили, и 200 мостов оказались недостроенными к 2000 году. Начали в 1985, 200 мостов оказались брошенными и недостроенными. Так тоже нельзя, здесь должна быть производственная дисциплина", — подчеркнул президент.

Западный мост в Твери предполагается строить от проспекта Калинина (район Комсомольской площади) до Петербургского шоссе параллельно железнодорожному мосту. По данным проектировщиков, мост должен иметь шесть полос для движения автотранспорта. При реализации проекта планируется реконструкция автомобильного путепровода через железнодорожные пути по Петербургскому шоссе (Горбатый мост) и железнодорожного путепровода через проспект Калинина.