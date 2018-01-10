Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%; в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре, сообщил Росстат в среду.

В конце декабря Росстат предварительно оценивал инфляцию в РФ по итогам 2017 года также в 2,5%, однако ведомство отмечало, что этот показатель основан на узком перечне товаров и услуг (64 вида важнейших товаров вместо 506).

В декабре в семи регионах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области), потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более. Значительный прирост цен отмечен в Ставропольском крае, республиках Калмыкия и Северная Осетия-Алания – 0,9-1% — в результате удорожания продуктов питания на 1,5-2,2%.

Вместе с тем в республике Адыгея потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,2%, в основном за счет снижения цен на продовольственные товары на 0,4%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,4% (с начала года – на 3,8%), в Санкт-Петербурге – на 0,3% (с начала года – на 3,7%).