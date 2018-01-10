Россия готова кредитовать зарубежных покупателей трамваев и вагонов ТВЗ

ТВЕРЬ, 10 янв — РИА Новости. Россия готова кредитовать зарубежных заказчиков Тверского вагоностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг"), сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможность поставок подвижного состава, трамваев и вагонов, за границу. Мы готовы в случае, если такие контракты будут назревать, откредитовать ваших покупателей", — сказал Путин на встрече с рабочими ТВЗ.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Мощность предприятия — более 1 тысячи вагонов в год, на заводе трудятся свыше 6,1 тысячи человек.

Продукция поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства ТВЗ, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.

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