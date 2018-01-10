Тренд на подъем российской экономики сохраняется, заявил Путин

ТВЕРЬ, 10 янв — РИА Новости. Экономика России находится на подъеме, и этот тренд сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На сегодняшний день, на данный момент, могу сказать – вчера только встречался с министром финансов – у нас позитивная динамика российской экономики сохранилась. У нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы, то есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется", — сказал Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.