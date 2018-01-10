Путину в Твери показали продукцию вагоностроительного завода

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра электропоезда Иволга в цехе Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра электропоезда Иволга в цехе Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018

ТВЕРЬ, 10 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод, где ознакомился с работой предприятия и его продукцией.

Гендиректор завода Андрей Соловей рассказал главе государства о производственных показателях и эффективности мер господдержки, которые были реализованы в предыдущие годы. Он показал президенту линию сборки современных электропоездов "Иволга" и рассказал об особенностях этих составов. Глава государства прошел в состав и осмотрел его лично.

Этот завод Путин, занимавший тогда пост председателя правительства РФ, посещал в апреле 2009 года. Тогда на встрече с работниками завода глава государства рассказал о решении направить дополнительные 3 миллиарда рублей для РЖД на закупки вагонов у этого предприятия.

Также Путину в среду показали выпускаемые на ТВЗ двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи. Внутри одного из трамваев Путин также побывал и оценил его комфорт. Также президент провел несколько минут в кресле вагоновожатого.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Мощность предприятия — более 1 тысячи вагонов в год, на заводе трудятся свыше 6,1 тысячи человек.

Продукция поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.

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