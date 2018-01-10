ТВЕРЬ, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тверь, где посетит вагоностроительный завод.

"Глава государства осмотрит городской электропоезд "Иволга" и низкопольный трамвай, а также ознакомится с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Этот завод Путин, занимавший тогда пост председателя правительства РФ, посещал в апреле 2009 года. "Тогда завод столкнулся с двукратным снижением заказов. Благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие", — сообщили в пресс-службе.

Тогда на встрече с работниками завода глава государства рассказал о решении направить дополнительные 3 миллиарда рублей для РЖД на закупки вагонов у этого предприятия. Он также сообщил, что запретил Минтрансу закупать вагоны в Китае, делая выбор в пользу отечественных производителей. Президент отмечал, что у завода "качественная продукция" и "много сделано для переоборудования производства".

Тогда в разговоре с сотрудниками завода он коснулся и проблемы долгов. Как заявил на той встрече Путин, "предприятие обременено кредитными ресурсами, но не по вине руководства". По его оценке, "это были правильные вложения в модернизацию и нужно помочь разобраться с ними". Глава государства также отмечал, что "есть возможность по ранее полученным кредитам войти в программу субсидирования процентной ставки".

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Мощность предприятия — более 1 тысячи вагонов в год, на заводе трудятся свыше 6,1 тысячи человек.

Продукция поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.

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