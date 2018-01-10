Экономическая палата Австрии выступила за пошаговое снятие санкций с России

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Экономическая палата Австрии выступает за пошаговое снятие санкций с России, заявил президент палаты Кристоф Ляйтль на пресс-конференции.

"Я думаю, мы все реалисты. Мы выступаем за пошаговое снятие санкций. Нужно идти друг другу на уступки, выстраивать доверительные отношения", — сказал он.

Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине, а позже расширил их и увязал с полным выполнением Минских соглашений. Последнее решение по санкциям Совет Евросоюза принял в декабре, продлив их до 31 июля 2018 года.

В ответ российские власти запретили импорт некоторых продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции, и взяли курс на импортозамещение. При этом Москва неоднократно декларировала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.