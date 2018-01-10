ФНБ и Резервный фонд принесли в бюджет в 2017 году 51,5 млрд рублей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Банк России в декабре перечислил в федеральный бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в ЦБ в иностранной валюте за 2017 год в сумме 645,71 миллиона рублей, Резервного фонда — 652 миллиона рублей, говорится в сообщении Минфина.

"В декабре 2017 года в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года в сумме 652 миллиона рублей", — говорится в сообщении. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 декабря 2017 года составила 28,29 миллиарда рублей.

"В декабре 2017 года в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года в сумме 645,71 миллиона рублей", — добавляется в релизе.

Средства Резервного фонда и часть средств ФНБ, которые размещены в иностранной валюте на счетах ЦБ, входят в состав золотовалютных резервов РФ. Банк России инвестирует их в высоконадежные иностранные финансовые активы. Кроме того, средства ФНБ вложены, в частности, в инфраструктурные проекты на территории России, а также размещены на депозитах во Внешэкономбанке.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по декабрь 2017 года составил 50,19 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,87 миллиарда долларов. С учетом перечислении от ЦБ ФНБ и Резервный фонд принесли в бюджет в 2017 году порядка 51,5 миллиарда рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря 2017 года составила 15,98 миллиарда рублей. Положительной была только курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах в иностранной валюте в Банке России — 56,84 миллиарда рублей. Курсовые разницы по остальным статьям были отрицательными: по средствам на долларовых депозитах в ВЭБе 19,12 миллиарда рублей; по вложенным в евробонды Украины 3 миллиардам долларов — 9,17 миллиарда рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с инфраструктурными проектами — 12,57 миллиарда рублей.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда РФ, в который власти направляли дополнительные нефтегазовые доходы от роста цен на углеводороды. В 2018 году Резервный фонд присоединяется к ФНБ. Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, согласно новым нормам Бюджетного кодекса РФ, теперь будут направляться в ФНБ.