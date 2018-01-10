Нефть растет в цене в ожидании статистики Минэнерго США по запасам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем демонстрируют рост, рынок ожидает данных от Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.58 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 69,09 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,73%, до 63,42 доллара за баррель.

Позднее в среду инвесторы ожидают данные от министерства энергетики США по запасам нефти в стране за прошлую неделю. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 3,89 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 420,61 миллиона баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о том, что за период запасы сырья упали на 11,19 миллиона баррелей, что является самым сильным снижением с сентября 2016 года. Таким образом, запасы упали до 414,3 миллиона, отмечал API.

Инвесторы продолжают отыгрывать изменение прогноза министерства по стоимости Brent и WTI в текущем году. Согласно данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), средняя цена барреля Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI — 55,33 доллара (против предыдущего прогноза в 52,77 доллара за баррель).

"В целом рынок ориентируется на поддерживающие стоимость нефти новости", — комментирует глава отдела исследований сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чьи слова приводит газета The Wall Street Journal. Эксперт предупреждает при этом, что в скором времени цены на нефть могут оказаться в стагнации.