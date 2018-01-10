АСВ выплатит вкладчикам банка "Преодоление" около 162 миллионов рублей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Преодоление", у которого ЦБ РФ в декабре отозвал лицензию, составят около 162 миллионов рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств ООО КБ "Преодоление" за выплатой страхового возмещения на сумму около 162 миллионов рублей могут обратиться порядка 1,4 тысячи вкладчиков, в том числе около 290 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 85 миллионов рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в Москве", — говорится в сообщении.

АСВ в декабре сообщало, что выплаты вкладчикам банка московского банка "Преодоление", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, будут осуществляться через Россельхозбанк. Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Преодоление".

По данным регулятора, в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, указывал ЦБ.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 436-е место в банковской системе РФ.