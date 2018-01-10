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Экономика

В МФО рассказали, как россияне берут кредиты на "новую жизнь"

13:4210.01.2018
(обновлено: 13:51 10.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРубль. Архивное фотоРубль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Многие россияне в период новогодних каникул брали займы в микрофинансовых организациях (МФО): кто-то не рассчитал сил и затрат на празднования, и ему не хватило для удовлетворения неотложных нужд, например, денег на еду или лечение, а некоторые захотели начать "новую жизнь" с Нового года, следует из опроса РИА Новости ряда МФО.

Оформление кредита в отделении банка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Многие в новом году хотят начать новую жизнь, так, и среди наших клиентов нашлось несколько энтузиастов, которые в первые дни работы отделений пришли за оформлением кредита на покупку абонемента в фитнес-клуб, обновление гардероба и даже на путевку в теплую страну", — отметила директор по маркетингу компании "МигКредит" Надежда Денисова.

"Есть клиенты, которые решили в новый год вступить без долгов и оформили займы на оплату налогов или ЖКХ", — добавила она.

Неотложные нужды

"Если в декабре займы оформляются в 20% случаях на покупку подарков к Новому году, то в январе в большинстве случаев клиенты обращаются в МФО, указывая в графе цели "неотложные нужды". В январе данную цель озвучивали порядка 68% заемщиков. Напомним, что в остальные месяцы на данную цель приходилось не более 58%", — сообщили в пресс-службе "Домашних денег".

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эта тенденция вполне логична, считают в компании: в связи с существенными тратами в конце декабря — начале января на подарки, новогодний стол, развлечения в период каникул у населения не остается денег на товары первой необходимости, в первую очередь, на продукты, медикаменты, оплату коммунальных платежей, проезд в общественном транспорте.

По данным "Домашних денег", в новогодние каникулы также наблюдался небольшой рост займов на оплату лечения. Компания связывает это с тем, что многие в период новогодних каникул начинают вести активный образ жизни (катание на коньках, лыжах), что зачастую приводит к травмам и, как следствие, к необходимости обращаться в медицинские учреждения.

При этом люди продолжали брать займы на покупку подарков и после 31 декабря, поделился гендиректор MoneyMan Борис Батин. Помимо традиционных подарков — косметики, подарочных сертификатов, бытовой техники — заемщики, по данным компании, покупали фитнес-трекеры, книгу Льва Данилкина "Ленин: Пантократор солнечных пылинок", беспроводные наушники, теплые свитера с оленями.

Финансовый результат

Для удовлетворения таких разносторонних запросов МФО увеличили выдачи. Например, MoneyMan выдавал в новогодние каникулы займы со средней суммой в 15,3 тысячи рублей, что на 17,7% больше средней суммы займа, выданного в "обычный" день. А средняя сумма "праздничного" займа в "МигКредите" по сравнению с суммой займа в другие месяцы выросла на 12% — до 33,6 тысячи рублей.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В итоге некоторым МФО в эти праздничные дни удалось нарастить выдачу займов даже по сравнению с праздниками годом ранее — суммарно на 20-30% к аналогичному периоду прошлого года.

"Объем выданных займов в новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом в количественном выражении увеличился на 10%, в денежном — на 20%", — подчеркнул гендиректор Eqvanta Юрий Провкин.

"Количество профинансированных заявок в начале 2018 года возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%", — отметила Денисова из "МигКредита".

"В период январских праздников мы выдали займов на сумму более 140 миллионов рублей. Это на 31% больше по сравнению с прошлогодними праздниками", — сообщил Батин из MoneyMan.

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