В Крыму задумались о собственной судоходной компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В Крыму может быть создана собственная судоходная компания для использования, в частности, на таких направлениях, как Сирия и Иран, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, опытнейшие специалисты в области судоходства подчеркивали исключительно выгодное географическое положение Крыма для транспортного обеспечения России и востребованность крымских портов, которая многократно возрастет с введением в строй моста через Керченский пролив.

"В этой связи отмечалась целесообразность создания собственной крымской судоходной компании, которая могла бы использоваться на таких направлениях, как Сирия, Иран и ряд других стран, а также для перевозок по внутренним речным артериям России и в бассейне Каспийского моря. Особенно важным это станет в связи с предстоящими работами по восстановлению Сирии", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

По его словам, у Крыма есть несколько сухогрузов, паромов и вспомогательных плавсредств, которые можно было бы объединить в судоходную компанию.

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"Недостающие корабли могут браться в аренду (чартер) или лизинг", — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, по его словам, специалисты также считают, что в компании должны быть и пассажирские суда, обслуживающие туристические и экскурсионные маршруты в черноморском регионе, по Волге и Дону.

"Активная работа Крымской судоходной компании могла бы обеспечить, по мнению экспертов, значительную часть загрузки крымских портов. Так что даже в условиях западных санкций крымские порты могут успешно развиваться", — заключил вице-премьер.

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