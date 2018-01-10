В Крыму предложили создать государственную внешнеторговую организацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов предложил создать государственную внешнеторговую организацию во избежание санкционного давления на Крым.

"В условиях санкций внешнеторговая деятельность затруднена и потому требует особого государственного регулирования. По моему убеждению, в этих целях должна быть создана государственная внешнеторговая организация, которая могла бы быть учреждена во избежание санкционного давления, например, в Москве, где работают головные офисы российских и иностранных коммерческих структур", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

По его словам, крымским экспортом интересуются как традиционные покупатели продукции (Китай, арабские страны, государства Юго-Восточной Азии), так и страны, чьи рынки активно открываются (Иран, Сирия, некоторые партнеры в Латинской Америке).

"Небольшие объемы товаров продолжают поставляться даже на Украину", — подчеркнул Мурадов.

При этом, по его словам, прямой экспорт из Крыма значительно сократился, многие товары продаются через другие российские регионы.

"Нам это невыгодно, потому что экспортная выручка остается не у нас", — подчеркнул вице-премьер.

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В то же время, по его словам, работа по продвижению экспорта требует немалых усилий, так как конкуренция на зарубежных рынках высока. В связи с этим в правительственных структурах республики разрабатывается стратегия развития внешней торговли.

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