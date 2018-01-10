В Крыму предложили создать государственную внешнеторговую организацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов предложил создать государственную внешнеторговую организацию во избежание санкционного давления на Крым.
По его словам, крымским экспортом интересуются как традиционные покупатели продукции (Китай, арабские страны, государства Юго-Восточной Азии), так и страны, чьи рынки активно открываются (Иран, Сирия, некоторые партнеры в Латинской Америке).
"Небольшие объемы товаров продолжают поставляться даже на Украину", — подчеркнул Мурадов.
"Нам это невыгодно, потому что экспортная выручка остается не у нас", — подчеркнул вице-премьер.
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В то же время, по его словам, работа по продвижению экспорта требует немалых усилий, так как конкуренция на зарубежных рынках высока. В связи с этим в правительственных структурах республики разрабатывается стратегия развития внешней торговли.
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