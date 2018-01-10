Цена на нефть продолжает расти

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Стоимость нефти растет утром в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, закрепившись на достигнутых днем ранее рекордных уровнях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.43 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% — до 69,17 доллара за баррель, при этом вечером во вторник цена Brent впервые с 6 мая 2015 года пробила отметку в 69 долларов за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,81% — до 63,47 доллара за баррель, днем ранее превысив 63 доллара за баррель впервые с 10 декабря 2014 года.

Рост нефтяных цен до максимальных уровней во вторник отразил реакцию инвесторов на данные прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена барреля Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI — 55,33 доллара (против предыдущего прогноза в 52,77 доллара за баррель).

В среду же цены на нефть поддержали данные API. Согласно отчету организации, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, сократились на 11,19 миллиона баррелей, что является самым сильным снижением с сентября 2016 года. При этом аналитики ожидали, что показатель уменьшится только на 3,9 миллиона баррелей. Таким образом, запасы упали до 414,3 миллиона.

Участники рынка надеются, что ряд позитивных новостей пополнится данными Минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 3,89 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 420,61 миллиона баррелей.