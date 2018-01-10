Президент Казахстана поручил повысить эффективность АПК

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что применение "умных технологий" поможет увеличить производительность труда и нарастить экспорт переработанной сельхозпродукции.
По словам президента, республика должна не ограничиваться производством сельхозсырья. "Мы научились выращивать различные сельхозкультуры, производить зерно. Гордимся этим. Но этого уже недостаточно. Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией", — подчеркнул он.
Президент считает, что приоритетного внимания требует развитие аграрной науки. "Например, многократного повышения производительности можно достичь благодаря технологиям прогнозирования оптимального времени для посевной и уборки урожая, "умного полива", интеллектуальным системам внесения минеральных удобрений и борьбы с вредителями и сорняками", — отметил казахстанский лидер.
По его мнению, государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию. При этом интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции.
"Поручаю увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза", — заключил он.