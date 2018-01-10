Президент Казахстана поручил повысить эффективность АПК

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что применение "умных технологий" поможет увеличить производительность труда и нарастить экспорт переработанной сельхозпродукции.

"Умные технологии" – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. Аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции", — заявил он в своем ежегодном послании народу Казахстана, опубликованном в среду утром на его сайте.

По словам президента, республика должна не ограничиваться производством сельхозсырья. "Мы научились выращивать различные сельхозкультуры, производить зерно. Гордимся этим. Но этого уже недостаточно. Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией", — подчеркнул он.

Президент считает, что приоритетного внимания требует развитие аграрной науки. "Например, многократного повышения производительности можно достичь благодаря технологиям прогнозирования оптимального времени для посевной и уборки урожая, "умного полива", интеллектуальным системам внесения минеральных удобрений и борьбы с вредителями и сорняками", — отметил казахстанский лидер.

По его мнению, государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию. При этом интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции.

"Поручаю увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза", — заключил он.