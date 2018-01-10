Назарбаев рассказал о темпах роста экономики Казахстана

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Рост валового внутреннего продукта Казахстана в 2017 году в сравнении с предыдущим годом составил 4%, а промышленное производство увеличилось на 7%, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В 2017 году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста. По итогам года рост валового внутреннего продукта составил 4%, а промышленного производства – более 7%", — заявил глава государства в своем послании народу Казахстана, опубликованном на его сайте.

При этом Назарбаев подчеркнул, что в общем объеме промышленности обрабатывающий сектор превысил 40%.

"Благополучное развитие Казахстана позволило сформироваться среднему классу. Бедность сократилась в 13 раз, уровень безработицы снизился до 4,9%", — отметил он.

По итогам 2016 года рост ВВП Казахстана составил 1%.