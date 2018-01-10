Американские фондовые индексы закрылись на исторически максимальном уровне

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Основные фондовые индексы США во вторник закрылись на исторически максимальном уровне, для S&P это стал уже шестой рекорд с начала года – лучший показатель с 1964 года, и следует из данных американских бирж.
"Это напоминает мне январь 2000 года. Этот пугающий, непреклонный рост", — сказал агентству MarketWatch старший экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энджелк (Kent Engelke).
Порадовал инвесторов тот факт, что некоторые американские ритейлеры, в частности, Target, Kohl’s Corp и Lululemon Athletica, сообщили о сильном росте сопоставимых магазинных продаж на рождественских и новогодних каникулах, а также улучшили прогнозы выручки за четвертый квартал.
При этом на минувшей неделе глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер (Loretta Mester) сообщила, что ожидает в 2018 году четыре повышения процентной ставки. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявил, что рассчитывает на три увеличения ставки, поскольку налоговая реформа будет способствовать росту экономики.