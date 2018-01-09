Цена на нефть марки Brent впервые с мая 2015 года превысила $69 за баррель

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 6 мая 2015 года превысила 69 долларов за баррель после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена на нефть марки Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.02 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,76% — до 68,97 доллара за баррель. Ранее марка Brent достигала отметки в 69,05 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,32%, до 63,16 доллара за баррель.