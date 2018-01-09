В ФРГ оштрафовали компанию за незаконные поставки оборудования в Россию

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Власти Германии оштрафовали компанию, базирующуюся в федеральной земле Баден-Вюртемберг, на 190 тысяч евро за незаконные поставки оборудования в РФ, пишет газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на представителя таможенной службы.

Отмечается, что речь идет о нескольких единицах техники, которые, в том числе, могут использоваться в военных целях. По словам представителя таможни, для экспорта оборудования такого назначения необходимо разрешение властей. Какое именно оборудование поставила компания, не сообщается, название фирмы-поставщика также не приводится.

"Как правило, компании получают отказ, если политическая ситуация в стране назначения не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии или (если страна — ред.) находится под санкциями", — приводит издание слова представителя таможни.

Как сообщает газета, о незаконных поставках стало известно после того, как сотрудники таможенной службы обнаружили запасную деталь для данного оборудования. Сама техника уже покинула территорию ЕС без соответствующего разрешения. Отмечается, что для компании-поставщика было важно отправить заказ быстро во избежание санкций по договору.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.