В Мексике зафиксировали рекордный за 17 лет уровень инфляции

МЕХИКО, 9 янв – РИА Новости. Рекордный с 2000 года уровень инфляции зафиксирован в 2017 году в Мексике – она составила 6,77%, говорится в распространенном во вторник сообщении национального института статистики и географии латиноамериканской страны.

По данным ведомства, в 2000 году, в последний год президентства Эрнесто Седильо, инфляции составила 8,96%. С тех пор ее уровень был гораздо ниже.

Так, в прогнозах Центрального банка Мексики инфляция по итогам 2017 года должна была не превышать 3,1%. Однако уже в декабре ЦБ признал, что достичь ранее намеченного уровня удастся не ранее конца 2018 года. Также ЦБ в течение 2017 года пять раз повышал ставку рефинансирования, которая в итоге достигла 7,25% — самого высокого с марта 2009 года уровня, когда она составляла 7,5%.