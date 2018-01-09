В Минтруде рассказали о случаях отказа в назначении пенсии по старости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В 2017 году Пенсионный фонд отказал нескольким россиянам в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки стажа и баллов. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он пояснил, что таким людям была назначена социальная пенсия, размер которой ниже пенсии по старости примерно в полтора раза.

Среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 075 рублей, для неработающих — 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 9 045 рублей.

Условиями для получения страховой пенсии по старости является достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, наличие страхового стажа (не менее 15 лет) и минимальной суммы пенсионных баллов (не менее 30). Количество баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности стажа.