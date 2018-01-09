Володин назвал приоритет работы весенней сессии Госдумы

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Законодательное обеспечение цифровой экономики является одним из главных приоритетов работы весенней сессии Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В нашей повестке — 1 тысяча 338 законопроектов… Один из главных приоритетов — это законодательное обеспечение цифровой экономики", — заявил Володин журналистам.

По словам спикера ГД, на этой неделе будет рассмотрен законопроект о регулировании государственно-частного партнерства в области информационных систем, в частности, в IT-технологиях.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Николаем Николаевым, относит к объектам соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве или концессионного соглашения компьютерные программы, базы данных, центры обработки данных, государственные информационные системы или их совокупность.

"Мы считаем, что необходимо создавать все условия развития цифровой экономики, это наше будущее, это дает большие возможности и перспективы не только для нашей экономики, но и в целом для страны", — заявил Володин.

Он также назвал приоритетным вопрос обеспечения жильем граждан, в частности, защиты тех, кто вложил средства в долевое строительство. Приоритетом в работе в ГД, по словам Володина, также является завершение законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от декабря прошлого года.

"Нам необходимо принять 23 закона, мы вместе с правительством над этим работаем, считаем, что нужно сделать это как можно быстрее, потому что законодательное обеспечение послания президента — это решение вопросов, которых ждут люди, и поэтому мы выделяем их как приоритетное направление", — подчеркнул Володин.