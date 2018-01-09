Володин назвал приоритет работы весенней сессии Госдумы

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Законодательное обеспечение цифровой экономики является одним из главных приоритетов работы весенней сессии Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"В нашей повестке — 1 тысяча 338 законопроектов… Один из главных приоритетов — это законодательное обеспечение цифровой экономики", — заявил Володин журналистам.
По словам спикера ГД, на этой неделе будет рассмотрен законопроект о регулировании государственно-частного партнерства в области информационных систем, в частности, в IT-технологиях.
Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Николаем Николаевым, относит к объектам соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве или концессионного соглашения компьютерные программы, базы данных, центры обработки данных, государственные информационные системы или их совокупность.
Он также назвал приоритетным вопрос обеспечения жильем граждан, в частности, защиты тех, кто вложил средства в долевое строительство. Приоритетом в работе в ГД, по словам Володина, также является завершение законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от декабря прошлого года.
"Нам необходимо принять 23 закона, мы вместе с правительством над этим работаем, считаем, что нужно сделать это как можно быстрее, потому что законодательное обеспечение послания президента — это решение вопросов, которых ждут люди, и поэтому мы выделяем их как приоритетное направление", — подчеркнул Володин.