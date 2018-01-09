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Экономика

СМИ рассказали о поставках российского газа в США

12:2209.01.2018
(обновлено: 12:56 09.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРабочие на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фотоРабочие на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В американский терминал Everett, который находится возле Бостона, идет танкер Gaselys французской компании Engie с российским сжиженным природным газом с "Ямала СПГ". Он должен прибыть в США 22 января.

Рабочий на станции по добыче природного газа. Архивное фото
© AP Photo / Murad Sezer
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Как рассказали собеседники газеты "Коммерсантъ" среди трейдеров, Gaselys из британского порта Айл-оф-Грейн везет именно российский газ.

Известно, что танкер встал на загрузку в Айл-оф-Грейн сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского газа с "Ямала СПГ".

Как пишет газета, причиной "такой странной сделки" стали экстремальные погодные условия: из-за снежного шторма цены на газ на восточном побережье США выросли до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

"Коммерсантъ" уточняет, что у Engie есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 миллиарда кубометров в год, это и объясняет, почему французская компания стала конечным покупателем.

Неожиданная сделка

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что это "достаточно неожиданная сделка".

Нефтяной станок-качалка в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Страна, которая сама добывает газ и отправляет его на экспорт, хотя пока и в не очень больших количествах, вдруг сама начинает импортировать СПГ", — отметил эксперт.

По его словам, такая сделка стала возможна только из-за непогоды в США.

"Были сильные морозы, снежные ураганы, что в результате сильно увеличило спрос на газ. Соответственно, сильно выросли цены, поэтому стало прибыльно покупать газ в других странах: добыча не может так быстро вырасти вслед за спросом ", — подчеркнул он.

Как считает Правосудов, это вряд ли будет долгосрочной тенденцией.

По его мнению, это означает лишь то, что США в случае кризиса, сможет покупать газ на рынке.

"Мегапроект"

Согласно проекту "Ямал СПГ", планируется построить завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Рабочие завода по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Предусматривается строительство трех технологических линий мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион.

Сначала "Новатэк" — акционер "Ямал СПГ" — хотел направить первую партию сжиженного природного газа на рынок Азии. Предполагалось, что ее может купить китайская CNPC. Потом глава компании Леонид Михельсон сказал, что партию направят "дочке" — Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой "дочке" малайзийской Petronas.

Производство сжиженного природного газа на первой технологической линии началось в декабре прошлого года.

Тогда же российский лидер Владимир Путин принял участие в погрузке первой партии сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" на танкер "Кристоф де Маржери".

По его словам, это чрезвычайно важное направление для России.

"Это более масштабный проект, имея в виду, что перед нами стоят огромные масштабные задачи по освоению Арктики и освоению Северного морского пути", — добавил он.

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© REUTERS / Jonathan Ernst
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Глава государства выразил уверенность, что следующие этапы проекта реализуют раньше срока: второй — уже в следующем году, а третий тоже в конце следующего или, в крайнем случае, в начале 2019-го.

По его словам, особенно важно то, что четвертый этап проекта будет реализован исключительно на российских технологиях.

Кроме того, "Ямал СПГ" подтверждает статус России как одной из ведущих мировых энергетических держав, подчеркнул Путин.

"Можно сказать, что это мегапроект", — сказал он.

Президент отметил, что "Ямал СПГ" открывает новые горизонты для развития газовой отрасли и для всей национальной экономики.

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Экономика
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22 пользователя оставили 30 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Будущее Страны
Нормально. Американцы его потом Украине перепродадут))
13:06
09.01.2018
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mkglobus
Америка не брезгуют ничем, что касается интересов ее страны.
13:28
09.01.2018
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