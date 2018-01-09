Путин во вторник встретится с главой "Русгидро" и проведет ряд совещаний

Президент России Владимир Путин и председатель правления - генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов во время встречи в Кремле. архивное фото

Президент России Владимир Путин и председатель правления - генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов во время встречи в Кремле. архивное фото

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Ново-Огарево публичную встречу с главой "Русгидро" Николаем Шульгиновым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Проведет он (президент) сегодня встречу, которая будет публичной, с руководителем "Русгидро" Шульгиновым. Вы знаете, что достаточно регулярно президент получает доклады от руководителей крупных системообразующих компаний, вот это будет как раз одна из таких встреч", — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Путин также проведет ряд совещаний.