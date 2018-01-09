Правительство утвердило четыре плана мероприятий по "Цифровой экономике"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило планы мероприятий программы "Цифровая экономика" по четырем из пяти направлений, на реализацию которых потребуется порядка 522 миллиардов рублей, следует из сообщения кабмина.
План мероприятий по "Нормативному регулированию" предусматривает, в частности, формирование правовых условий для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке. В целом, на реализацию плана предусмотрено выделение 284 миллионов рублей. Развитие "сквозных технологий" (искусственный интеллект, нейротехнологии, и т.д.) предусмотрено планом мероприятий по направлению "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов". Объем финансирования мероприятий планируется в размере около 50,1 миллиарда рублей.
В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика". Всего она включает пять направлений.
Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев говорил, что шестым направлением может стать "Умный город". При этом Правительство поручило Минкомсвязи, Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, АНО "Цифровая экономика" и АНО "Аналитический центр при Правительстве РФ" представить до 15 февраля 2018 года предложения по включению в программу новых направлений, предусматривающих цифровую трансформацию отдельных отраслей экономики и социальной сферы.