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Экономика

Правительство утвердило четыре плана мероприятий по "Цифровой экономике"

11:1609.01.2018
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© Fotolia / foxx0002Финасы, архивное фотоФинасы, архивное фото
© Fotolia / foxx0002

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило планы мероприятий программы "Цифровая экономика" по четырем из пяти направлений, на реализацию которых потребуется порядка 522 миллиардов рублей, следует из сообщения кабмина.

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Так, утверждены планы мероприятий по направлениям "Нормативное регулирование", "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", "Информационная инфраструктура" и "Информационная безопасность". Проект пятого направления "Кадры и образование" кабмин поручил Минэкономразвития, Минтруду, Минобрнауки совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив" представить в правительство до 31 января 2018 года‬.

План мероприятий по "Нормативному регулированию" предусматривает, в частности, формирование правовых условий для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке. В целом, на реализацию плана предусмотрено выделение ‬284 миллионов рублей. ‬Развитие "сквозных технологий" (искусственный интеллект, нейротехнологии, и т.д.) предусмотрено планом мероприятий по направлению "‬Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов". Объем финансирования мероприятий планируется в размере около 50,1 миллиарда рублей.

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В план мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура" входит запуск дата-центров по РФ, разработка концепции создания и развития сетей 5G, а также распространения широкополосного доступа к интернету. На реализацию этого плана предусмотрено порядка 436,6 миллиарда рублей. Направление "Информационная безопасность" включает создание национального и региональных центров реагирования на компьютерные инциденты и сокращение доли использования иностранного оборудования российскими госорганами. Объём финансирования — 35 миллиардов рублей.

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика". Всего она включает пять направлений.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев говорил, что шестым направлением может стать "Умный город". При этом Правительство поручило Минкомсвязи, Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, АНО "Цифровая экономика" и АНО "Аналитический центр при Правительстве РФ" представить до 15 февраля 2018 года‬ предложения по включению в программу новых направлений, предусматривающих цифровую трансформацию отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

 

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
522 млрд можно вычеркнуть из бюджета с комментарием "куда-то делись". А можно было построить 522 завода\фабрики\фермы с реальным и понятным выполнением лозунгов по созданию рабочих мест, по импортозамещению, по борьбе с утечкой капиталов, по развитию регионов и так далее. Эти 522 завода потянут за собой развитие 52200 других заводов, подрядчиков и т.д. Но это сейчас не модно, модно разрабатывать планы планирования реформ по реформированию разработок концептуальных концепций, при этом покупая французский картофель, турецкие помидоры и китайские болты-гайки. Стратеги...
11:33
09.01.2018
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