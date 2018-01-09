МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ", пишет газета "Коммерсантъ".

По информации издания, перевозящий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. По словам собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует именно российский газ.

Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ.

Gaselys должен прибыть в США 22 января.

Как пишет "Коммерсантъ", "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм.

Сначала "Новатэк" — акционер "Ямал СПГ" — планировал направить первую партию СПГ на азиатский рынок. Возможным покупателем называлась китайская CNPC. Потом глава компании Леонид Михельсон сказал, что партия поступит в адрес "дочки" компании — Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой "дочке" малайзийской Petronas.

"Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 миллиарда кубометров в год", — указывает "Коммерсантъ".

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.