МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ", пишет газета "Коммерсантъ".
Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ.
Gaselys должен прибыть в США 22 января.
Как пишет "Коммерсантъ", "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм.
"Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 миллиарда кубометров в год", — указывает "Коммерсантъ".
Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.