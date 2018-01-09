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Экономика

Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО

01:1609.01.2018
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© AFP 2017 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия не рассматривает вариант с прекращением членства во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с претензиями Европейского союз по поставкам свинины, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме отреагировали на претензии ЕС к России из-за импорта свинины
В министерстве пояснили, что запрос Евросоюза не подразумевает никаких штрафных санкций или компенсации уже понесенных истцом потерь. Истец может получить право только на приостановление своих уступок. Это означает, что он сможет не исполнять в отношении ответчика своих обязательств по соглашению ВТО.

В МЭР также назвали претензии Европейского союза необоснованными, так как российская сторона выполнила все требования ВТО по снятию ограничений на поставки свинины и живых животных из Евросоюза, введенные в связи с африканской чумы свиней (АЧС).

Ранее первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил о возможности выхода России из ВТО после сообщений о том, что Евросоюз может взыскать с Москвы 1,39 миллиарда в год, заявив, что сам факт введения Европейским союзом санкции в отношении России противоречит принципам организации.

"Обычная процедура"

Свиноводческий комплекс во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Damien Meyer
В Совфеде призвали к объективному рассмотрению иска ЕС по импорту свинины
Ранее издание Politico сообщило о намерении Европейского союза потребовать у России выплаты в размере 1,39 миллиарда евро ежегодно в связи с ограничением на ввоз свинины.

Требование Евросоюза было передано в арбитраж, который примет решение о справедливости иска. В случае положительного решения суд будет определять возможность взыскания этой суммы с Москвы. Источник РИА Новости в Еврокомиссии подтвердил, что претензии Европейского союза уже действительно переданы в арбитражный суд.

Причем в Еврокомиссии пояснили, что не стоит ожидать немедленных мер.

"Сейчас дело передано в арбитраж в соответствии с правилами ВТО. Не следует ожидать немедленных действий. Это чисто процедурный шаг, предпринятый для того, чтобы сохранить наши права на этой стадии урегулирования спора и сохранить за нами возможность выбора", — заявил собеседник агентства, назвав происходящее обычной процедурой, которая происходит в любом споре в ВТО.

Свиные туши. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В ГД назвали необоснованными претензии ЕС к России из-за импорта свинины
Также издание ссылается на постановление Всемирной торговой организации, в котором говорится о "неправомерном" запрете на импорт свинины из ЕС. Запрет на европейское мясо привел к особым потерям у фермеров из Дании, Германии и Нидерландов.

Однако для России такая мера стала импульсом для развития мясного производства.

"Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла", — говорится в статье. В свою очередь Брюссель своими действиями "начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС".

Компенсация, на которую рассчитывает Евросоюз, равняется общей стоимости поставок свинины в Россию в 2013 году. При этом размер суммы взысканий будет увеличиваться каждый год на 15%.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
Москва запретила импорт свинины из Европейского союза в начале 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польши. В 2016 году Всемирная торговая организация постановила, что введеные Россией меры не соответствуют Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер организации. В свою очередь апелляцию Москвы отклонили.

В конце 2017 года Минэкономразвития заявило о выполнении требования ВТО и отмене запрета на ввоз мяса, кроме свинины, которая с 2014 года находится под эмбарго после введения зеркальных мер на санкции Евросоюза.

Россия оспорит претензии

Как рассказал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков, российская сторона намерена созвать новую панель арбитров для перепроверки уже выполненных требований ВТО по поставкам свинины из ЕС.

Свиньи
© Fotolia / janecat
Экономист: расширение Россией списка продэмбарго – правильная тенденция
"ЕС пока не объяснил нам свое решение. Мы еще в декабре продемонстрировали ВТО и ЕС, что выполнили все решения, сняли запрет на импорт свинины из-за АЧС (африканская чума свиней. — Прим. ред.), он действует только по продэмбарго. Мы отправили копии всех решений Россельхознадзора во исполнение решения арбитров. Но ЕС считает, что мы не выполнили эти требования, и не согласился с нашими доводами", — заявил Медведков.

Он также отметил, что Евросоюз не требует от российской стороны прямых денежных компенсаций из-за эмбарго свинины. Медведков пояснил, что ЕС хочет добиться от ВТО разрешения на ответные меры, "которые компенсируют их потери, например, повысить тарифы на российские товары".

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Не намерены сдаваться

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Орешкин: система ВТО не идеальна, но альтернативы ей сегодня нет
Как рассказал накануне РИА Новости источник в институтах Европейского союза, ЕС может пойти на "ответные меры" в отношении России, если спор по свинине не удастся урегулировать в рамках ВТО.

По словам собеседника агентства, речь не идет об "автоматическом решении, и оно не принято".

"До этого дело еще не дошло, мы далеки от этого", — отметил чиновник ЕС.
Однако он подчеркнул, что "в случае решения (ЕС) применить ответные меры против России потребуется разрешение ВТО".

"Это не односторонний вопрос, который мы будем решать исключительно сами", — сказал источник.

Экспертное мнение

Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Три года продэмбарго: как ответ на санкции Запада помог российскому АПК
По мнению члена Международного союза юристов Валерия Ванина, если арбитраж международной организации решит взыскать компенсацию с российской стороны, а Россия, в свою очередь, подаст встречный иск, то Москва будет иметь стопроцентное право на возмещение всех убытков.

Ванин пояснил, что от введения санкций в значительно большем размере понесла ущерб именно российская экономика

"Иск Москвы будет значительно выше, и этот случай будет иметь прецедентное значение", — добавил он.
Вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель комиссии международного права

Российской Ассоциации содействия ООН, профессор РУДН Аслан Абашидзе, в свою очередь, выразил мнение, что членство России в ВТО не дает российской стороне ничего, кроме вреда.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Die Presse объяснила, почему санкции пошли России на пользу
"Это парадокс, но я считаю, что большая надежда, которая строилась со вступлением России в ВТО, не оправдалась и наше членство ничего кроме вреда не даёт. Перед нами настоящая торговая война. Честной конкуренции нет", — заявил эксперт.

Он также отметил, что Москве необходимо выстраивать торговые взаимоотношения на основе двусторонних соглашений с другими странами.

"Если Евросоюз хочет сотрудничать с Россией, он должен подписать с нами большое соглашение, в том числе по торговле. Почему ЕС не двигается в этом направлении, а обращается именно в ВТО? Данный механизм отражает нечто иное, как ЕС продолжает быть фаворитом США и в поддержку им вредит России", — заключил Абашидзе.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Рафаэль Мелихов
Правительство в полном составе ученики врага государства Гайдара они для чего туда вступали, чтобы воровать, а не выходить.
02:08
09.01.2018
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