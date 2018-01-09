Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия не рассматривает вариант с прекращением членства во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с претензиями Европейского союз по поставкам свинины, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
В МЭР также назвали претензии Европейского союза необоснованными, так как российская сторона выполнила все требования ВТО по снятию ограничений на поставки свинины и живых животных из Евросоюза, введенные в связи с африканской чумы свиней (АЧС).
Ранее первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил о возможности выхода России из ВТО после сообщений о том, что Евросоюз может взыскать с Москвы 1,39 миллиарда в год, заявив, что сам факт введения Европейским союзом санкции в отношении России противоречит принципам организации.
"Обычная процедура"
Требование Евросоюза было передано в арбитраж, который примет решение о справедливости иска. В случае положительного решения суд будет определять возможность взыскания этой суммы с Москвы. Источник РИА Новости в Еврокомиссии подтвердил, что претензии Европейского союза уже действительно переданы в арбитражный суд.
Причем в Еврокомиссии пояснили, что не стоит ожидать немедленных мер.
"Сейчас дело передано в арбитраж в соответствии с правилами ВТО. Не следует ожидать немедленных действий. Это чисто процедурный шаг, предпринятый для того, чтобы сохранить наши права на этой стадии урегулирования спора и сохранить за нами возможность выбора", — заявил собеседник агентства, назвав происходящее обычной процедурой, которая происходит в любом споре в ВТО.
Однако для России такая мера стала импульсом для развития мясного производства.
"Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла", — говорится в статье. В свою очередь Брюссель своими действиями "начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС".
Компенсация, на которую рассчитывает Евросоюз, равняется общей стоимости поставок свинины в Россию в 2013 году. При этом размер суммы взысканий будет увеличиваться каждый год на 15%.
В конце 2017 года Минэкономразвития заявило о выполнении требования ВТО и отмене запрета на ввоз мяса, кроме свинины, которая с 2014 года находится под эмбарго после введения зеркальных мер на санкции Евросоюза.
Россия оспорит претензии
Как рассказал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков, российская сторона намерена созвать новую панель арбитров для перепроверки уже выполненных требований ВТО по поставкам свинины из ЕС.
Он также отметил, что Евросоюз не требует от российской стороны прямых денежных компенсаций из-за эмбарго свинины. Медведков пояснил, что ЕС хочет добиться от ВТО разрешения на ответные меры, "которые компенсируют их потери, например, повысить тарифы на российские товары".
Не намерены сдаваться
По словам собеседника агентства, речь не идет об "автоматическом решении, и оно не принято".
"До этого дело еще не дошло, мы далеки от этого", — отметил чиновник ЕС.
Однако он подчеркнул, что "в случае решения (ЕС) применить ответные меры против России потребуется разрешение ВТО".
"Это не односторонний вопрос, который мы будем решать исключительно сами", — сказал источник.
Экспертное мнение
Ванин пояснил, что от введения санкций в значительно большем размере понесла ущерб именно российская экономика
"Иск Москвы будет значительно выше, и этот случай будет иметь прецедентное значение", — добавил он.
Вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель комиссии международного права
Российской Ассоциации содействия ООН, профессор РУДН Аслан Абашидзе, в свою очередь, выразил мнение, что членство России в ВТО не дает российской стороне ничего, кроме вреда.
Он также отметил, что Москве необходимо выстраивать торговые взаимоотношения на основе двусторонних соглашений с другими странами.
"Если Евросоюз хочет сотрудничать с Россией, он должен подписать с нами большое соглашение, в том числе по торговле. Почему ЕС не двигается в этом направлении, а обращается именно в ВТО? Данный механизм отражает нечто иное, как ЕС продолжает быть фаворитом США и в поддержку им вредит России", — заключил Абашидзе.