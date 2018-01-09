Рогозин анонсировал скорые испытания второго лайнера МС-21

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Первые испытания второго российского магистрального лайнера МС-21 пройдут в скором времени, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на свой странице на Facebook.
Кроме того, вице-премьер отметил, что на том же заводе проводится подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство этого лайнера.
По словам Рогозина, самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.
В мае 2017 года МС-21 выполнил первый полет, а в середине октября первый образец лайнера совершил первый дальний перелет из Иркутска в Жуковский для продолжения летных испытаний.
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".