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Экономика

Россия оспорит в ВТО новые претензии Евросоюза по поставкам свинины

13:1108.01.2018
(обновлено: 13:46 08.01.2018)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкМясные туши в холодильной камере. Архивное фотоМясные туши в холодильной камере. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза, заявил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Свиноводческий комплекс во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Damien Meyer
В Совфеде призвали к объективному рассмотрению иска ЕС по импорту свинины

Такое решение станет ответом на то, что третьего января ЕС обратился в организацию с просьбой создать специальную комиссию для рассмотрения нового требования по поставкам мяса. С чем связаны претензии Евросоюза, непонятно.

"ЕС пока не объяснил нам свое решение. Мы еще в декабре продемонстрировали ВТО и ЕС, что выполнили все решения, сняли запрет на импорт свинины из-за АЧС (африканская чума свиней. — Прим. ред.), он действует только по продэмбарго. Мы отправили копии всех решений Россельхознадзора во исполнение решения арбитров. Но ЕС считает, что мы не выполнили эти требования, и не согласился с нашими доводами", — сказал Медведков.

По словам Медведкова, ЕС не требует от России прямых денежных компенсаций за запрет поставок свинины. Он заявил, что таким образом Евросоюз хочет добиться от ВТО разрешения на ответные меры, "которые компенсируют их потери, например, повысить тарифы на российские товары".

Производство колбасы на мясокомбинате
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Минэкономразвития ответили на претензии ЕС за эмбарго свинины

При этом в Минэконмразвития отметили, что Россия не планирует выходить из ВТО из-за претензий ЕС. О такой возможности ранее заявляли в Совете Федерации.

На прошлой неделе стало известно, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта этого вида мяса. ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Заявленная цифра равна стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15 процентов.

Россельхознадзор запретил поставки в страну свинины из стран Евросоюза с конца января 2014 года из-за вспышки АЧС в Литве и Польше. В 2017 году Россия по требованию ВТО сняла этот запрет, однако он продолжает действовать уже не из-за АЧС, а на основании продовольственного эмбарго.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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Экономика
Комментарии
54 пользователя оставили 61 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
sani.matros
пусть этот директор департамента сам кушает чумную свинину - оправдывается , что разрешил ,что можно чумную он разрешил вот политика ему только помешала завезти нам её эту свинину с чумой и платит из своей зарплаты все претензии вто
13:24
08.01.2018
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alexand_rus
А что за претензии такие? Мы должны были импортировать свинину несмотря на то, что она заражена африканской чумой? Тогда зачем нам это ВТО?
13:47
08.01.2018
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