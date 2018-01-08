В Минэкономразвития ответили на претензии ЕС за эмбарго свинины

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Требования Евросоюза о компенсации из-за запрета на ввоз свинины в Россию безосновательны, так как Москва уже выполнила решение ВТО. Об этом заявили в министерстве экономического развития, сообщает "Россия-24".

Ранее стало известно, что ЕС объявил о намерении потребовать у России выплаты 1,39 миллиарда евро в год из-за эмбарго свинины. Компенсация, которую ЕС собирается взыскать, равна общей стоимости экспорта мяса из стран Евросоюза в Россию в 2013 году, причем размер этой суммы будет повышаться ежегодно на 15 процентов.

Требование союза уже передано в арбитражный суд, который примет решение о справедливости иска. Если вердикт будет положительным, то суд определит возможность применения данной меры против Москвы. В Совете Федерации уже заявили, что если такое заявление будет удовлетворено, то Россия может покинуть ВТО.